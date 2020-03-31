Директор Лещенко рассказал о его состоянии здоровья: артист сдал повторный анализ на коронавирус

Стало известно, что Лев Лещенко сдал повторный тест на коронавирус. Об этом сообщил его директор Андрей Гайдель.
«По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный). Сотрудники и ближнее окружение - все здоровы",- написал на странице артиста в Instagram Гайдель.
Также мужчина рассказал: артист вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение проходило транзитом через город Ницца с короткой остановкой в связи с осложнением погоды.
Лещенко госпитализировали с подозрением на пневмонию в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта. Тест на COVID-19 показал положительный результат.
Ранее продюсер и основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин отреагировал на переживания телеведущей Леры Кудрявцевой по поводу заражения коронавирусной инфекцией.
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Официальное разъяснение: "Учитывая большое количество негативных кривотолков и обвинений Л.В.Лещенко в нарушении режима карантина, разъясняем действительную хронологию событий. Л.В.Лещенко, вместе с коллективом, в сопровождении супруги Ирины, вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение проходило транзитом через город Ницца (Франция) с короткой остановкой в связи с осложнением погоды. Указ о самоизоляции и карантине из этих стран был опубликован Мэром Москвы 16 марта и получен смс сообщением 16 марта. По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный). Сотрудники и ближнее окружение - все здоровы." Директор НО "Культурный фонд Льва Лещенко". Андрей Гайдель #Лещенко #ЛевЛещенкоОфициально #ЛещенкоНовости