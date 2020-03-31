Песенки спеты: что сейчас с участницами группы «Ранетки»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

31 марта 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

Ранетки, фото: соцсети

«Ранетки» – самая популярная музыкальная группа 2005 года. История молодых девушек, играющих в школьной рок-группе, за считанные месяцы покорила сердца людей. Про девушек был снят одноименный сериал на СТС, также их хиты играли из всех колонок страны. Они собирали огромные залы, даже выступали в Олимпийском. Однако их успех был относительно недолгим. Мегапопулярная группа в 2013 году распалась и каждая из участниц начала строить жизнь и карьеру по-своему.

Анна Руднева

После того, как группа распалась, Анна пыталась начать сольную карьеру. Она представила свой дебютный сингл «Магнит». Однако вскоре вышла замуж и решила посвятить себя семье. Она была замужем за коллегой по цеху Павлом Сердюком, снимавшемся в сериале «Моя прекрасная няня», но, к сожалению, брак был недолгим. Сейчас Анна второй раз замужем, воспитывает двух детей и занимается семейным бизнесом вместе с супругом.

Наталья Щелкова

«Ранетки» сумели оставить неизгладимый след в жизни Натальи, она вышла замуж за продюсера «Ранеток» Сергея Мильниченко. Несмотря на внушительную разницу в возрасте пара счастлива и воспитывает двух дочерей и сына. На сегодняшний день Наталья полностью посвятила себя семье. Она пока не планирует возвращаться на сцену или заниматься новыми музыкальными проектами.

Евгения Огурцова

Рыжеволосая красавица Евгения решилась полностью поменять свой внешний вид. Покинув группу, она не только кардинально поменяла свой имидж, но и украсила свое тело яркими тутуировками. Сначала Женя планировала стать сольной артисткой, но потом поменяла свои планы. Она вышла замуж и полностью посвятила себя воспитанию сына Марка. В 2019 году, после развода с мужем Анатолием, вместе с Леной Третьяковой создала на «Ютубе» проект под названием Kuraga, который стремительно набирает популярность.

Елена Третьякова

Настоящая “пацанка” Лена, спустя годы, стала настоящей леди. После распада группы у Третьяковой начались серьезные проблемы со здоровьем, после долгого лечения и реабилитации девушка начала профессионально заниматься йогой и даже открыла свою собственную студию.

Лера Козлова

Лера ушла из группы ещё до её распада. Она приняла решение продвигать свой талант самостоятельно. Лера прошла нелегкий путь, долго занималась в вокальных студиях, писала собственные песни и музыку. После упорной работы Лера стала солисткой в группе «5staFamily», но в 2017 году она решила прекратить музыкальную карьеру. Сейчас Лера занимается рекламной деятельностью и снимает видеоролики о путешествиях, в различные уголки планеты.

Анна Байдавлетова