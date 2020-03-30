«Пиарится на любой грязи», Крутой обвинил Собчак в мести после рассказа о заражении звезд

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30 марта 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Крутой сообщил журналистам, что Собчак не просто так «раструбила, что все поперезаражались» на дне рождения его сестры. Дело в том, что Ксению не пригласили на праздник Аллы Крутой и она затаила план кровожадной мести.

Композитор сообщает, что именно поэтому ведущая «подняла шум на весь мир» после госпитализации с COVID-19 Льва Лещенко, который мог передать инфекцию другим гостям вечеринки. Игорь Яковлевич назвал поведение экс-кандидата в президенты отвратительным, потому что она «уже пиарится на любой грязи».

"Ну, если день рождения сестры Крутого или заражения коронавирусом - это грязь, тогда да", "Правильно она все сделала, во всем мире карантин, а наши тусовщики гуляют на праздниках. Теперь вот испугались и побежали в больничку анализы сдавать", - комментируют новость в Сети.