Меган Маркл и принц Гарри не хотят затягивать с рождением второго ребенка, герцогиня планирует беременность

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29 марта 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: US Weekly

герцог и герцогиня Сассекские, фото из соцсет

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл не собираются откладывать рождение второго ребенка. Принц Гарри и Меган Маркл хотят, чтобы у их сына Арчи были братья и сестры. Оказывается, супруга принца Гарри спланировала вторую беременность. Но сначала они обоснуются в новом доме в Лос-Анджелесе. И принц найдет работу в Америке.

Меган Маркл и принц Гарри на днях официально сложат с себя полномочия и будут жить так, как хочет актриса. Источник из близкого окружения супругов рассказал, что сейчас они много времени посвящают малышу Арчи, наслаждаются драгоценными первыми днями со своим первенцем.

Напомним, в Штаты пара переехала из Канады, где они прожили несколько месяцев. Меган постепенно возвращается к прежней жизни: подписывает контракты и общается с лучшими подругами, с которыми её разлучил переезд в Великобританию после замужества. Но она переживает, как быстро принцу Гарри удастся найти работу в Америке.