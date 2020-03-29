48-летняя Марина Федункив пытается впервые стать мамой: «Цель такая - стать матерью»

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29 марта 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Марина Федункив, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Известная российская актриса Марина Федункив раскрыла подробности личной жизни. По ее словам, она была в браке два раза, но ни в одном из них не смогла родить ребенка.

«Сейчас я не могу их завести, не получается, но я пробую. ЭКО я не буду делать, так как много всяких побочных эффектов. Я лечусь, нормализую здоровье, а оно у меня подорвано ненормированным графиком, недосыпом. Если у меня получится — на все воля Божья. Нет, так нет, что делать? … Цель такая - стать матерью» - высказала актриса интервью Вячеславу Манучарову в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».

При этом Федункив отметила, что сейчас много возможностей завести детей - от суррогатного материнства до усыновления. Однако актриса считает, что на второй вариант ей мешает решиться работа.

«Я хочу сделать человека счастливым. Если я на это решусь, я уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком … А что ты дала этому ребенку, которому ты должна посвятить свою жизнь? Взять ребенка - это не же не просто обуть его, одеть. В него душу надо вложить», - пояснила она.

По словам актрисы, «стать матерью» - «это реализация каждой женщины».

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