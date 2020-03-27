Подольская поделилась редким семейным фото с Пресняковым - старшим

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27 марта 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная российская певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками редким семейным фото в честь дня рождения композитора Владимира Преснякова – старшего. Заслуженному артисту России исполнилось 26 марта 74 года.

«Я поздравляю нашего самого важного и любимого папу, нашего Петровича, нашего главу с днем рождения! … Берегите себя для нас», - высказала певица.

На снимке, который разместила Подольская, изображены три поколения Пресянковых - Владимир Петрович, Владимир Пресняков – младший и два внука - 28-летним Никит и 4-летний Артемий.

При этом певица отметила, что фотография сделана перед новогодними каникулами. Семейству не так часто удается собраться вместе из-за плотных рабочих графиков, пишет teleprogramma.pro.

Ранее девушка Данилы Козловского актриса Ольга Зуева показала фото с новорожденной дочерью на руках.