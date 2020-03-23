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Ольга Зуева показала фото с дочкой от Данилы Козловского

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Зуева показала фото с дочкой от Данилы Козловского
Фото из соцсетей, Instagram _olyazueva

Ольга Зуева недавно стала мамой. Женщина родила дочку от актера Данилы Козловского. Сейчас звезда наслаждается своим новым статусом. Зуева поделилась с фолловерами трогательным домашним снимком.

Ольга выложила в Instagram фото с новорожденной малышкой на руках. Артистка лежит на диване в квартире, на ее груди устроился ребенок, рядом – пес, которого молодая мама гладит по голове.

«Материнство», - лаконично подписала фотографию Оля.

Подписчики не остались в стороне и в комментариях пожелали актрисе и ее девочке огромного здоровья.

Ранее супруга популярного рэпера Джигана Оксана Самойлова объяснила, почему они оперативно улетели из Майами и показала кадры последствий карантина в США.

 

 
 
 
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Motherhood????????????

Публикация от Film Director/ Muse (@_olyazueva) 21 Мар 2020 в 9:25 PDT

ЕЧ

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