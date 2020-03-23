Ольга Зуева показала фото с дочкой от Данилы Козловского

Ольга Зуева недавно стала мамой. Женщина родила дочку от актера Данилы Козловского. Сейчас звезда наслаждается своим новым статусом. Зуева поделилась с фолловерами трогательным домашним снимком.
Ольга выложила в Instagram фото с новорожденной малышкой на руках. Артистка лежит на диване в квартире, на ее груди устроился ребенок, рядом – пес, которого молодая мама гладит по голове.
«Материнство», - лаконично подписала фотографию Оля.
Подписчики не остались в стороне и в комментариях пожелали актрисе и ее девочке огромного здоровья.
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