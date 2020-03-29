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Ивлеева нашла в самоизоляции плюсы и поделилась ими с подписчиками

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Ивлеева нашла в самоизоляции плюсы и поделилась ими с подписчиками
Фото: соцсети

Настя Ивлеева дала россиянам несколько советов о том, чем занять себя во время недельного карантина. Блогер призналась, что сама провела в самоизоляции уже 11 дней.

Ивлеева рассказала, что с каждым днем в изоляции «прошлая жизнь кажется сном». При этом она нашла в вынужденных ограничениях и положительную сторону. Девушка посоветовала использовать освободившееся время, чтобы наконец выполнить планы на год.

«Выучить язык, похудеть или пожирнеть, прочитать книги, написать сценарий к оскороносному кино, приготовить топ-10 блюд из гречки, научиться чему-нибудь новому, разобрать документы и гардероб, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей», - сказала Ивлеева и добавила, что сама гостей звать не собирается, пока не пройдет опасный период.

АБ

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