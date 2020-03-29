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Неделя выходных на деле грозит не отдыхом, а депрессией

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Неделя выходных на деле грозит не отдыхом, а депрессией
Фото: pixabay.com

Вынужденная неделя выходных может обернуться для россиян не долгожданным отдыхом, как предполагают многие, а причиной депрессии. Психологи считают, что выход на работу будет сравним с освобождением из тюрьмы.

«От принудительности этой меры люди чувствуют, будто их арестовали. Если вдруг обойдется только этими каникулами, то люди выйдут "на свободу" с большой радостью. Это именно как выход на свободу, а не как завершение каникул», - сообщила психолог Ольга Маховская.

Специалист посоветовала не утешать себя тем, что карантин завершится через неделю, а морально подготовить себя к продолжительности подобных мер. Она добавила, что вынужденная самоизоляция может привести к ухудшению отношений с близкими, стрессу, депрессии и даже одичанию. Чтобы с этим справиться врачи рекомендуют чаще созваниваться с близкими и устраивать видеоконференции.

АБ

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