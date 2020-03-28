Неделя выходных окажется холодной и даже снежной

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28 марта 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Синоптик Михаил Леус рассказал, что следующая неделя принесет с собой сильное похолодание, а также дождь со снегом и даже гололед. По словам метеоролога, изменение погоды начнется с вечера воскресенья.

Леус заявил, что уже к концу воскресенья в Москве и Подмосковье станет заметно приближение атмосферного форнта – местами пройдут моросящие дожди, небо затянет облаками.

«В ночь на понедельник себя проявит холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Холодно будет в течение всей следующей недели», - сказал синоптик. Он отметил, что осадков в эти дни может и не быть, но температура воздуха окажется ниже климатической нормы.