Наталья Гулькина рассказала, сколько тратит на больного коронавирусом кота

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28 марта 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Фото: pixabay.com

Певица Наталья Гулькина призналась, что ее кот заболел коронавирусом и заразил других домашних питомцев. На лечение пушистого друга звезда потратит 300 тысяч рублей.

Гулькина рассказала, что ее насторожили внезапные изменения, которым подвергся кот. «Он стал резко полнеть, оказалось, что в его легких вырабатывалась жидкость и он стал просто раздуваться. Я помчалась в ветеринарную клинику, мы сдали все анализы, врач сказал, что у кота коронавирус. Соответственно все остальные коты от него также подхватили эту болезнь», - поделилась певица.

Она добавила, что коронавирус не передается человеку от кошек, поэтому ее здоровью ничего не угрожает.