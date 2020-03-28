Наталья Гулькина рассказала, сколько тратит на больного коронавирусом кота

Певица Наталья Гулькина призналась, что ее кот заболел коронавирусом и заразил других домашних питомцев. На лечение пушистого друга звезда потратит 300 тысяч рублей.
Гулькина рассказала, что ее насторожили внезапные изменения, которым подвергся кот. «Он стал резко полнеть, оказалось, что в его легких вырабатывалась жидкость и он стал просто раздуваться. Я помчалась в ветеринарную клинику, мы сдали все анализы, врач сказал, что у кота коронавирус. Соответственно все остальные коты от него также подхватили эту болезнь», - поделилась певица.
Она добавила, что коронавирус не передается человеку от кошек, поэтому ее здоровью ничего не угрожает.