Излечившаяся от коронавируса Куриленко рассказала, что сын так и не сдал тест на COVID-19

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28 марта 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ольга Куриленко призналась поклонникам, что ей удалось побороть коронавирус. Актриса рассказала, как ей пришлось поступить с сыном, который всегда был рядом с ней до того, как врачи диагностировали у нее COVID-19.

Куриленко поделилась, что ребенок так и не смог сдать тест на коронавирус, поскольку тесты в дефиците. При этом у мальчика до сих пор не наблюдалось симптомов болезни. Актриса рассказала, что врачи посоветовали ей изолироваться вместе с сыном, который мог являться носителем COVID-19.

«Поэтому мне сказали ни к кому его не подпускать кроме меня. Но так как с нами была и няня до этого, то мы просто все втроем изолировались от других», - сказала Куриленко.