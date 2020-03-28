Излечившаяся от коронавируса Куриленко рассказала, что сын так и не сдал тест на COVID-19

Ольга Куриленко призналась поклонникам, что ей удалось побороть коронавирус. Актриса рассказала, как ей пришлось поступить с сыном, который всегда был рядом с ней до того, как врачи диагностировали у нее COVID-19.
Куриленко поделилась, что ребенок так и не смог сдать тест на коронавирус, поскольку тесты в дефиците. При этом у мальчика до сих пор не наблюдалось симптомов болезни. Актриса рассказала, что врачи посоветовали ей изолироваться вместе с сыном, который мог являться носителем COVID-19.
«Поэтому мне сказали ни к кому его не подпускать кроме меня. Но так как с нами была и няня до этого, то мы просто все втроем изолировались от других», - сказала Куриленко.