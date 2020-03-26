Андрей Гайдулян весь карантин проведет дома в московской квартире

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26 марта 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram gaydulyan

Андрей Гайдулян очень серьезно относится к коронавирусу. Актер считает, что в эти тревожные дни каждый должен проявить сознательность.

В своем Instagram артист сказал: надо изо всех сил сопротивляться желанию выйти погулять, несмотря на потрясающую погоду за окном. Сам Андрей давно забаррикадировался в московской квартире и никуда не ходит.

«Ура, каникулы! Привет, карантинные. У нас каникулы, но не простые, а золотые... Серьёзно, давайте, всё-таки, проявим ответственность и дисциплину, вопреки всем нашим «авось» «пронесёт» и т.д, вопреки всем желаниям выйти погулять, потусить, вопреки хорошей погоде , останемся дома»,- призвал Гайдулян.

По словам Гайдуляна, самоизоляция в нынешних условиях – проявление гражданской позиции. Остаться в стороне никому не удастся.

«А я периодически буду выкладывать фото ровно с этого места, чтобы вы могли чётко проследить динамику моей внешней(но не внутренней) деградации», - заключил он.

Ранее Валерия поделилась, что ей не скучно дома во время карантина.