Андрей Гайдулян весь карантин проведет дома в московской квартире

Андрей Гайдулян очень серьезно относится к коронавирусу. Актер считает, что в эти тревожные дни каждый должен проявить сознательность.
В своем Instagram артист сказал: надо изо всех сил сопротивляться желанию выйти погулять, несмотря на потрясающую погоду за окном. Сам Андрей давно забаррикадировался в московской квартире и никуда не ходит.
«Ура, каникулы! Привет, карантинные. У нас каникулы, но не простые, а золотые... Серьёзно, давайте, всё-таки, проявим ответственность и дисциплину, вопреки всем нашим «авось» «пронесёт» и т.д, вопреки всем желаниям выйти погулять, потусить, вопреки хорошей погоде , останемся дома»,- призвал Гайдулян.
По словам Гайдуляна, самоизоляция в нынешних условиях – проявление гражданской позиции. Остаться в стороне никому не удастся.
«А я периодически буду выкладывать фото ровно с этого места, чтобы вы могли чётко проследить динамику моей внешней(но не внутренней) деградации», - заключил он.
Ранее Валерия поделилась, что ей не скучно дома во время карантина.
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Ура, каникулы! Привет,карантинные..У нас каникулы, но не простые, а золотые.. Серьёзно, давайте ,всё таки,проявим ответственность и дисциплину, вопреки всем нашим «авось» «пронесёт» и т.д, вопреки всем желаниям выйти погулять, потусить,вопреки хорошей погоде , останемся дома, опустимся на самое дно будем есть/жрать и смотреть кино , можно опуститься ещё ниже и включить телеканал культура @kulturatv , дальше, по нисходящей - онлайн лекции в лектории @pryamaya_ru , и ,самое дно-это конечно сделать зарядку и открыть бумажные книги. Всё это разрешено с сегодняшнего дня,но только ради всего , ради наших родителей,дедуль,бабуль, ветеранов которых мы так любим поздравлять на 9 мая ,ради врачей которые не могут остаться - не выходите из дома . Это и есть проявление гражданского общества!Это только в наших руках !Раньше сядем-раньше выйдем, а сесть всё равно придётся всем !!! А я переодически буду выкладывать фото ровно с этого места ,что бы вы могли чётко проследить динамику моей внешней(но не внутренней) деградации.Рекомендую делать и вам тоже самое.Выкладывайте фото в самом своём настоящем виде ,желательно с утра,будем следить друг за другом, ржать и поддерживать! Ставьте хештег #невыносимаяЛёгкостьКарантина ,это должно быть смешно !!! Смерть коронавирусу✊????