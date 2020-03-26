Певица Валерия поделилась, что ей не скучно дома во время карантина

Валерия несколько дней назад рассказала, что отправилась на карантин. Певица надеялась многое сделать, пока вынужденно сидит дома. Но недавно женщина опубликовала новый пост в Instagram.
Артистка поделилась с поклонниками, что у нее много дел – некогда скучать взаперти.
"Мечтала книг много прочитать, но что-то не получается", – написала Валерия и призналась: только поздно вечером может себе позволить взять в руки книгу.
Также вокалистка заявила: она готовит для поклонников кое-что интересное и пожелала фанатам здоровья.
Ранее живущая в Испании отечественная певица Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом.
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Вот совершенно не скучно дома, успеть бы все дела переделать. Мечтала книг много прочитать, но что - то не получается. - только поздно вечером удаётся взять чтение в руки. Решила сделать фото, пока при красоте ( макияж кое для чего понадобился) ???? Готовим для вас что - то очень интересное. Будьте здоровы!!!! Хорошего вам настроения!!!! ❤️❤️❤️