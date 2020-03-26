Певица Валерия поделилась, что ей не скучно дома во время карантина

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26 марта 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram valeriya

Валерия несколько дней назад рассказала, что отправилась на карантин. Певица надеялась многое сделать, пока вынужденно сидит дома. Но недавно женщина опубликовала новый пост в Instagram.

Артистка поделилась с поклонниками, что у нее много дел – некогда скучать взаперти.

"Мечтала книг много прочитать, но что-то не получается", – написала Валерия и призналась: только поздно вечером может себе позволить взять в руки книгу.

Также вокалистка заявила: она готовит для поклонников кое-что интересное и пожелала фанатам здоровья.

Ранее живущая в Испании отечественная певица Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом.