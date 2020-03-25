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Ветлицкая призналась, что переболела странным вирусом

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Ветлицкая призналась, что переболела странным вирусом
Фото: соцсети

Живущая в Испании отечественная певица Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом. Она допускает, что это мог оказаться нашумевший COVID-19.

Исполнительница призналась, что сначала пришла ломота во всем теле, а после начало першить в горле. Артистка отметила, что три дня не могла подняться с постели, поскольку каждое движение было очень болезненным. Все это сопровождалось высокой температурой. 55-летняя певица добавила, что у нее не было сил даже на то, чтобы вызвать врача.

«Было ощущение, что не хватает тепла, поднялась температура. Я просто уже не выдерживала и ходила в душ греться. Болело все, даже на уровне кожи, как будто нервы вышли на поверхность и были так отбиты, что даже прикоснуться невозможно. Сухой кашель, насморка нет», - описала симптомы Ветлицкая. Она подчеркнула, что не знает, чем конкретно заразилась, но допускает, что это мог быть коронавирус. Артистка добавила, что не пользовалась антисептиками перед тем, как заболеть.

АБ
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