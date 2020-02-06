Соседов о возвращении Ветлицкой: «Весьма провинциальное зрелище»

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6 февраля 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: соцсети

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возвращение певицы Натальи Ветлицкой на отечественную сцену спустя 13 лет молчания. Он раскритиковал выступление поп-звезды 90-х.

По мнению Соседова, Ветлицкая не подготовилась к выступлению. Критик отметил спорный образ звезды, скучную хореографию и выступление под «ужасную» фонограмму, передаёт КП. Соседов отметил, что за годы без концертной деятельности артистка разучилась чувствовать публику и сцену.

«Фонограмма ужасная, голоса нет совсем, никакой харизмы и динамики в исполнении. И непропорционально слабому пению слишком много жестикуляции и выкрутасов. Она словно заместила голос руками и сапогами», - считает критик.