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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Поп-исполнительница Наталья Ветлицкая вернулась на сцену

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Поп-исполнительница Наталья Ветлицкая вернулась на сцену
Фото: соцсети

Популярная в 90-х российская певица Наталья Ветлицкая решила возобновить свою музыкальную деятельность. Последний раз звезда выступала в 2006 году.

Прошло более 13 лет, и Ветлицкая решила снова выйти на сцену. Для этого 55-летняя исполнительница выбрала юбилейный концерт Дмитрия Маликова, где поздравила коллегу и исполнила несколько песен.

«Ну что, как говорят "с почином!". Не могу сказать, что после 13 лет медитации было легко войти в рабочий процесс. Было совсем не просто, если сказать мягко... По сути это как с нуля всё построить, но только уже в новых незнакомых условиях», - написала она в соцсети.

АБ

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