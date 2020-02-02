Поп-исполнительница Наталья Ветлицкая вернулась на сцену

//Шоу-бизнес 13+

2 февраля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Популярная в 90-х российская певица Наталья Ветлицкая решила возобновить свою музыкальную деятельность. Последний раз звезда выступала в 2006 году.

Прошло более 13 лет, и Ветлицкая решила снова выйти на сцену. Для этого 55-летняя исполнительница выбрала юбилейный концерт Дмитрия Маликова, где поздравила коллегу и исполнила несколько песен.

«Ну что, как говорят "с почином!". Не могу сказать, что после 13 лет медитации было легко войти в рабочий процесс. Было совсем не просто, если сказать мягко... По сути это как с нуля всё построить, но только уже в новых незнакомых условиях», - написала она в соцсети.