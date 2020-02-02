Певица МакSим приготовила утешительный подарок для своих поклонников после новости об уходе

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2 февраля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото:МакSим, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Представитель МакSим Маргарита Соколова сообщила, что любимая всеми певица покидает большую сцену из-за проблем со здоровьем после жесткой аварии в 2019 году. Однако менеджер отметила, что они приготовили для поклонников небольшой бонус.

«В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», - поделилась директор певицы.

Ранее Маргарита Соколова рассказала, что по рекомендации врачей МакSим уходит в бессрочный отпуск, начиная с 1 февраля. При этом все концерты и мероприятия с участием певицы будут отменены.