Певица МакSим уходит со сцены в бессрочный отпуск

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1 февраля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

МакSим. Фото: Инстаграм Маргариты Соколовой.

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила об уходе певицы со сцены.

На своей странице в Инстаграм Соколова написала, что «мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня» (пост датирован 1 февраля).

Соколова объясняет такое решение обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными певицей в аварии в 2019 году, и настоятельным рекомендациям врачей.

«Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали», – говорится в сообщении менеджера певицы.

МакSим попала в ДТП весной 2019 года. Певица спешила в аэропорт на обратный рейс в Москву на съемки клипа.