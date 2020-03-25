Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Галкин посмеялся над английским произношением Ивлеевой в беседе с Джаредом Лето

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Галкин посмеялся над английским произношением Ивлеевой в беседе с Джаредом Лето
Максим Галкин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий Максим Галкин в шуточной форме посмеялся над известным блогером Настей Ивлеевой, которая ранее в Instagram поговорила на английском языке с американским актером и певцом Джаредом Лето.

В ходе беседы Лето спросил, чем Ивлеева занимается. Анастасия уточнила, что в своей стране она весьма популярна как блогер. Джаред в конце разговора пообещал приехать в Россию и лично познакомиться с Ивлеевой, передает teleprogramma.pro.

В сети стали подшучивать над английским произношением блогера. В частности, Максим Галкин написал: "Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри" ("Настя, скажи своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в своей стране". Он также попросил Анастасию "не забывать старых друзей". 

instagram.com

 

ЕТ

Общество

Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 658

Количество заразившихся коронавирусом на территории России за минувшие сутки увеличилось с 495 до 658. Соответствующую информацию предоставила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью