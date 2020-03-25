Галкин посмеялся над английским произношением Ивлеевой в беседе с Джаредом Лето

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25 марта 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Максим Галкин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий Максим Галкин в шуточной форме посмеялся над известным блогером Настей Ивлеевой, которая ранее в Instagram поговорила на английском языке с американским актером и певцом Джаредом Лето.

В ходе беседы Лето спросил, чем Ивлеева занимается. Анастасия уточнила, что в своей стране она весьма популярна как блогер. Джаред в конце разговора пообещал приехать в Россию и лично познакомиться с Ивлеевой, передает teleprogramma.pro.

В сети стали подшучивать над английским произношением блогера. В частности, Максим Галкин написал: "Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри" ("Настя, скажи своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в своей стране". Он также попросил Анастасию "не забывать старых друзей".