Видео: дети Пугачевой и Галкина «провели ритуал по изгнанию коронавируса»

Известный российский телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками небольшим видеороликом с участием Гарри и Лизы, которые показывают «ритуал по изгнанию коронавируса».
На кадрах опубликованного видео видно, как маленькие Лиза и Гарри ходят вокруг круглого стола, в центр которого поставили емкость с водой. После чего юные наследники произносят «волшебное заклинание»: «Раз, два, три, коронавирус уйди».
«Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.», - отметил Галкин.
При этом пользователи положительно отнеслись к идее 6-летних детей юмориста:
«Теперь точно коронавирус повержен»
Ранее заболевшая коронавирусом актриса Ольга Куриленко перечислила препараты, назначенные врачами, против болезни.
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