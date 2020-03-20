Видео: дети Пугачевой и Галкина «провели ритуал по изгнанию коронавируса»

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20 марта 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Максим Галкин и Алла Пугачева, Instagram

Известный российский телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками небольшим видеороликом с участием Гарри и Лизы, которые показывают «ритуал по изгнанию коронавируса».

На кадрах опубликованного видео видно, как маленькие Лиза и Гарри ходят вокруг круглого стола, в центр которого поставили емкость с водой. После чего юные наследники произносят «волшебное заклинание»: «Раз, два, три, коронавирус уйди».

«Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.», - отметил Галкин.

При этом пользователи положительно отнеслись к идее 6-летних детей юмориста:

«Теперь точно коронавирус повержен»

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