Заболевшая коронавирусом актриса Ольга Куриленко перечислила препараты против болезни

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20 марта 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Ольга Куриленко, Instagram

Актриса Ольга Куриленко рассказала, как проходит ее заболевание и перечислила препараты, которые сказали ей пить для укрепления иммунитета. Известно, что знаменитость заразилась коронавирусной инфекцией в Лондоне, сообщает kp.ru.

«Привет всем! Я чувствую себя сегодня лучше. Моя температура прошла! …Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала», - поделилась актриса, отметив, что почти неделю пролежала с температурой выше 38 градусов.

Куриленко добавила, что ещё принимает витамины и добавки, которые не излечивают коронавирус, а помогают укрепить иммунную систему для борьбы с болезнью. При этом знаменитость подробно описала список препаратов, которые ей назначили.

«Пантотеновая кислота - витамин В5 - помогает организму преобразовывать пищу в энергию. Витамин Е - это жирорастворимое, незаменимое питательное вещество с противовоспалительными свойствами. Витамин Е помогает поддерживать иммунную систему, функцию клеток и здоровье кожи. Это антиоксидант, который эффективно борется с воздействием свободных радикалов, вызываемых метаболизмом пищи и токсинами в окружающей среде. Витамин С … Куркумин (или Куркума) - противовоспалительное, антиоксидантное средство. Цинк - помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами», - отметила она.

Актриса включила в список коллоидное серебро, но призвала поклонников быть аккуратнее, потому что оно не каждому подходит.

Ранее Куриленко сообщила, что ее анализ на коронавирус оказался положительным, но ее не госпитализировали из-за переполненных больниц и отправили на самоизоляцию домой.