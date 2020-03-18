Заболевшей коронавирусом Ольге Куриленко отказали в госпитализации в Лондоне из-за переполненных больниц

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18 марта 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Куриленко, фото: vk.com/kurylenko

Заболевшей коронавирусом актрисе Ольге Куриленко отказали в госпитализации в Лондоне. Уроженка Украины ответила на вопросы поклонников после своего сообщения о том, что она заболела, у нее диагностирован коронавирус COVID-19, и она находится в самоизоляции.

По словам Куриленко, она заболела, неделю держалась температура выше 38 градусов. Она вызвала скорую, когда температура поднялась выше 39. В больнице, куда ее привезла скорая с температурой выше 39, сделали тест. "Берут мазок в горле", - рассказала Ольга. Ей поставили диагноз - коронавирус и отправили домой, "потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются за жизнь". "Мне сказали что если станет хуже звонит опять в скорую", - поделилась Куриленко.

"Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки", - предполагает девушка. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Куриленко говорит, что температура у нее снижается.