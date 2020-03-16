Актриса Ольга Куриленко сообщила в соцсети о заражении кронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», заразилась новым коронавирусом COVID-19, болеет сейчас.
Украинская и французская актриса Ольга Куриленко поделилась, какие у нее симптомы коронавируса, в Instagram.
«Девушки Джеймса Бонда» находится дома в самоизоляции, не в больнице.
«Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы», - призналась Куриленко «Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!» - посоветовала актриса своим поклонникам и подписчикам. (Орфография и пунктуация автора сохранены).
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Напомним, голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
За минувшие сутки коронавирусом нового типа во всем мире заразились 10 982 человека. Соответствующую информацию в ночь на понедельник, 16 марта, предоставили во Всемирной организации здравоохранения.
Согласно данным сотрудников ВОЗ, за это время 343 пациента скончались.