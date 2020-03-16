Актриса Ольга Куриленко сообщила в соцсети о заражении кронавирусом

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16 марта 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Куриленко, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», заразилась новым коронавирусом COVID-19, болеет сейчас.

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко поделилась, какие у нее симптомы коронавируса, в Instagram.

«Девушки Джеймса Бонда» находится дома в самоизоляции, не в больнице.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы», - призналась Куриленко «Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!» - посоветовала актриса своим поклонникам и подписчикам. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)15 Мар 2020 в 10:42 PDT

Напомним, голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.

За минувшие сутки коронавирусом нового типа во всем мире заразились 10 982 человека. Соответствующую информацию в ночь на понедельник, 16 марта, предоставили во Всемирной организации здравоохранения.



Согласно данным сотрудников ВОЗ, за это время 343 пациента скончались.