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Милонов окрестил Джигана «мистером микробом»

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Милонов окрестил Джигана «мистером микробом»
Фото: соцсети

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на показное нарушение карантина рэпером Джиганом. Ранее сообщалось, что музыкант после возвращения из Соединенных Штатов устроил вечеринку, где заявил, что карантин не важен.

Милонов отметил, что в период пандемии коронавируса подобное поведение является «первостепенным негодяйством». Депутат отметил, что многие публичные люди ответственно подошли к вопросу профилактики и добровольно самоизолировались.

«Если его сейчас нельзя привлечь к строгой ответственности, то впредь в его клипах, альбомах и песнях надо сообщать о том, что он нарушитель карантина и потенциальный разносчик заразы. И так наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а "мистером микробом"», - считает Милонов.

АБ

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