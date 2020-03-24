Metallica на время пандемии порадует поклонников еженедельной серией концертов

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24 марта 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Участники группы Metallica заявили, что начинают на YouTube еженедельную серию концертов Metallica Mondays. Таким образом они решили поддержать поклонников во время пандемии коронавируса COVID-19.

Музыканты заверили, что каждый понедельник будут публиковать записи со своих прошлых выступлений. Первым видео оказалась запись с концерта в ирландском городе Слейне. Выступление прошло летом прошлого года.

«Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays», - рассказали музыканты из Metallica.