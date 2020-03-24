Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Metallica на время пандемии порадует поклонников еженедельной серией концертов

, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

Metallica на время пандемии порадует поклонников еженедельной серией концертов
Фото: соцсети

Участники группы Metallica заявили, что начинают на YouTube еженедельную серию концертов Metallica Mondays. Таким образом они решили поддержать поклонников во время пандемии коронавируса COVID-19.

Музыканты заверили, что каждый понедельник будут публиковать записи со своих прошлых выступлений. Первым видео оказалась запись с концерта в ирландском городе Слейне. Выступление прошло летом прошлого года.

«Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays», - рассказали музыканты из Metallica.

АБ

Общество

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

ЦБ порекомендовал российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов, а также ограничить выдачу наличных в ряде терминалов. Данные меры регулятор советует принять из-за распространения коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью