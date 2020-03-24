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Грета Тунберг предполагает, что могла заразиться коронавирусом

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Грета Тунберг предполагает, что могла заразиться коронавирусом
Фото: соцсети

Шведская экозащитница Грета Тунберг заявила, что подозревает у себя коронавирус. Девушка призналась, что путешествовала с отцом по Европе перед тем, как была объявлена пандемия COVID-19.

Тунберг рассказала, что сразу по возвращению домой самоизолировалась, чтобы ненароком не заразить окружающих. Она сообщила, что спустя несколько дней после окончания поездки у нее проявились некоторые симптомы коронавируса. При этом девушка отметила, что не ощущала себя заболевшей.

«В то же время мой отец чувствовал гораздо более сильные симптомы», - рассказала Тунберг. Она призвала избегать лишних контактов с людьми, поскольку коронавирус может протекать и без симптомов.

АБ

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