Россиянин решил отомстить жене и сообщил врачам, что у нее коронавирус

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24 марта 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Житель города Тавда Свердловской области сообщил врачам, что его супруга якобы больна коронавирусом COVID-19. Таким образом он решил отомстить жене после ссоры.

В местном МВД рассказали, что мужчина позвонил медикам вечером в пятницу, 20 марта, однако прибывшим на вызов врачам скорой помощи дверь в квартиру не открыли. На следующий день полицейским удалось установить личность звонившего. Им оказался безработный, ранее несколько раз привлекавшийся к уголовной ответственности. Он объяснил, что после распития алкогольных напитков в компании друзей пошел ночевать к теще.

«Там уже дожидалась разгневанная супруга, с которой, по понятным причинам, произошла ссора. Обидчивый любитель веселых вечеринок решил отомстить за полученную взбучку – скрытно взял сотовый телефон жены и ошарашил по нему диспетчера ЕДС информационной уткой о страшном заболевании близкого человека», - сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Мстительный супруг привлечен к административной ответственности.