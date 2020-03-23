Мария Кожевникова показала в сети редкое фото с мужем

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23 марта 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram mkozhevnikova

Мария Кожевникова редко показывает мужа, бизнесмен Евгений Васильев не часто соглашается сниматься на камеру. Однако недавно Мария показала подписчикам фото с супругом.

На снимке актриса запечатлена в пышном сером платье, а Евгений одет в смокинг, белую рубашку и светлый галстук.

«Пока дети спят и в доме тишина, решила почистить телефон и вот нашла редкий кадр! Муж фотографируется, да еще и улыбается», - подписала Кожевникова кадр в Instagram.

Фотографию сразу принялись комментировать многочисленные поклонники звезды. Они отметили, что пара замечательно выглядит вместе.

Ранее Ольга Зуева показала фото с дочкой от Данилы Козловского.