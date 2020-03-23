Американские врачи отказались делать тест на коронавирус Алексею Воробьеву с высокой температурой

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23 марта 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: Алексей Воробьев, Instagram

Популярный российский певец Алексей Воробьев сообщил, что серьезно заболел и находится сейчас в Соединенных Штатах. По его словам, у него поднялась высокая температура, но местные медики не могут сделать ему тест на коронавирус.

«Два дня назад я проснулся с температурой 38 … меня сильно знобило. Я, конечно, немного испугался», - вспоминает артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALEX SPARROW (@mr.alexsparrow)19 Мар 2020 в 11:31 PDT

При этом Воробьев рассказал, что когда захотел сдать анализы, то это оказалось не так просто. Певец отметил, что нужно обязательно иметь на руках направление на данный тест, которое дают врачи, имея на это серьезные основания. Однако у исполнителя всех симптомов не было, поэтому медики поставили ему диагноз ОРВИ.

«Отсиживаюсь дома, пью чай с имбирем и лимоном, и принимаю меры профилактики», - успокоил поклонников певец, показав градусник с температурой 36,2.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALEX SPARROW (@mr.alexsparrow)20 Мар 2020 в 10:58 PDT

Воробьев добавил, что больше не целуется с незнакомыми девушками и не выходит на улицу без перчаток. Он рассказал, что в Лос-Анджелесе сейчас остановлены все съемки и закрыты рестораны, но паники нет, а люди закупаются продуктами и сидят на карантине.

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