Петросян перечислил «лучшие шутки» о коронавирусе

Известный российский юморист Евгений Петросян поделился с поклонниками списком «самых популярных» шуток о коронавирусе и карантине. Артист отметил, что не перестает удивляться, каким остроумным бывает народ.
Петросян выложил несколько публикаций, в которых представил шутки со всего Интернета о пандемии коронавируса во всем мире. При этом первое место в списке юмориста заняла шутка про карантин и рис: «На карантине дома совсем не скучно! Но у меня вопрос: «Как такое может быть, что в 1 кг пакета риса 2789 зерен, а в другом 2804?»»
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Далее также перечислены юмористические высказывания на тему массовой скупки туалетной бумаги и самоизоляцию:
«Страшные времена! Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг»
«Объявление: Мужчина с запасом гречки и макарон познакомится с женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги»
«На рынке ценных бумаг лидирует туалетная»
Ранее Шнуров предложил отправить молитву против коронавируса в качестве помощи Италии и США.
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