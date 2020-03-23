Петросян перечислил «лучшие шутки» о коронавирусе

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23 марта 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Евгений Петросян, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский юморист Евгений Петросян поделился с поклонниками списком «самых популярных» шуток о коронавирусе и карантине. Артист отметил, что не перестает удивляться, каким остроумным бывает народ.

Петросян выложил несколько публикаций, в которых представил шутки со всего Интернета о пандемии коронавируса во всем мире. При этом первое место в списке юмориста заняла шутка про карантин и рис: «На карантине дома совсем не скучно! Но у меня вопрос: «Как такое может быть, что в 1 кг пакета риса 2789 зерен, а в другом 2804?»»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)21 Мар 2020 в 2:03 PDT

Далее также перечислены юмористические высказывания на тему массовой скупки туалетной бумаги и самоизоляцию:

«Страшные времена! Людям приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг»

«Объявление: Мужчина с запасом гречки и макарон познакомится с женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги»

«На рынке ценных бумаг лидирует туалетная»

Ранее Шнуров предложил отправить молитву против коронавируса в качестве помощи Италии и США.