Музыкант и политик Шнуров оценил молитву РПЦ о борьбе с коронавирусом

Музыкант, лидер группы "Ленинград" и новоиспеченный политик Сергей Шнуров оценил молитву РПЦ о борьбе с коронавирусом. Артист сочинил стихотворение - комментарий текста молитвенных прошений в связи с коронавирусом, утвержденный патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции патриарх Кирилл сообщил, что "прошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви".
Шнуров написал в Истаграм, что эта молитва - "вклад в здравоохранение", и ее надо в качестве помощи послать в Италию и Америку.
"Ну теперь пройдёт зараза,
Слава богу, выдыхай.
Нужно было делать сразу
Текст молитвы. Был бы хайп.
Где бессильна медицина
Есть спасение. Смысл таков, -
Это вам,блин, не вакцина,
Тут традиции веков.
Есть у нас примеров куча
В житиях отцов святых.
Пусть китайцы русский учат,
А не косят под крутых.
Посреди смертельной битвы
Не сбежишь теперь куда-то.
Посылаем текст молитвы
Мы в Италию и в Штаты.
Мы гордимся всей Россией,
Есть в сердцах горение.
Это вклад наш непосильный
В здравоохранение", - сочинил Шнуров.
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