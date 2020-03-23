Музыкант и политик Шнуров оценил молитву РПЦ о борьбе с коронавирусом

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23 марта 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шнуров, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Музыкант, лидер группы "Ленинград" и новоиспеченный политик Сергей Шнуров оценил молитву РПЦ о борьбе с коронавирусом. Артист сочинил стихотворение - комментарий текста молитвенных прошений в связи с коронавирусом, утвержденный патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции патриарх Кирилл сообщил, что "прошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви".

Шнуров написал в Истаграм, что эта молитва - "вклад в здравоохранение", и ее надо в качестве помощи послать в Италию и Америку.

"Ну теперь пройдёт зараза,

Слава богу, выдыхай.

Нужно было делать сразу

Текст молитвы. Был бы хайп.

Где бессильна медицина

Есть спасение. Смысл таков, -

Это вам,блин, не вакцина,

Тут традиции веков.

Есть у нас примеров куча

В житиях отцов святых.

Пусть китайцы русский учат,

А не косят под крутых.

Посреди смертельной битвы

Не сбежишь теперь куда-то.

Посылаем текст молитвы

Мы в Италию и в Штаты.

Мы гордимся всей Россией,

Есть в сердцах горение.

Это вклад наш непосильный

В здравоохранение", - сочинил Шнуров.