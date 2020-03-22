Пласидо Доминго признался, что болен

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22 марта 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Знаменитый испанец рассказал поклонникам о своей болезни. 79-летний оперный певец узнал, что болен новым коронавирусом COVID-19. Он признался, что изолировал себя от семьи ради безопасности близких.

«Моя моральная обязанность сообщить, что у меня положительный тест на COVID19… Я и моя семья будем оставаться изолированными друг от друга столько, сколько необходимо с медицинской точки зрения», - сообщил Доминго в соцсети.

Он призвал людей не пренебрегать мерами безопасности и соблюдать правила профилактики коронавируса, чтобы быстрее избавиться от опасной болезни. «Вместе мы сможем справиться с этим вирусом и сдержать нынешний мировой кризис», - добавил певец.