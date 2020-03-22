«Назначенный уцелеть»: что будут делать британцы, если Борис Джонсон заразится коронавирусом?

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22 марта 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia Press Service

В Великобритании рассказали о порядке действий, если премьер-министр страны Борис Джонсон заразится коронавирусной инфекцией. Сообщается, что уже выбран человек, который может возглавить страну вместо него.

В правительстве поделились планом под названием «Назначенный уцелеть». Согласно ему, в случае болезни Джонсона его заменит министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. При этом отмечается, что подобное решение вызвало недовольство многих британских чиновников, которые и сами претендовали на высокий пост.

На сегодняшний день известно более чем о пяти тысячах заболевших коронавирусом в Великобритании. Инфекция уже попала в официальную резиденцию королевы – Букингемский дворец.