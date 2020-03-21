Андрей Разин раскритиковал поведение Джигана: «Сам себя загнал в стоп-лист»

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21 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Джиган с супругой, Instagram

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин отреагировал на скандальную ситуацию, которая произошла в семье рэпера Джигана. Известно, что исполнитель недавно проходил лечение в рехабе, а после его супруга Оксана Самойлова обвинила его в «тусовочном» образе жизни, сообщает kp.ru.

«Иметь дело … никто не хочет … Уж больно непредсказуемое поведение у таких товарищей. Легче алкоголика вывести на сцену, главное, проследить, чтобы он до концерта нигде не нахлебался. А наркотики уже сгубили карьеру не одного музыканта, бывших ведь не бывает», - высказал продюсер.

Разин добавил, что если Джиган сейчас записывает новый альбом, то он никому, скорее всего, интересен не будет. По его словам, исполнитель собственноручно «загнал себя в стоп-лист». При этом продюсер пожелал Самойловой сил и терпения.

«Остается лишь посочувствовать бедной девочке… на ней теперь вся большая семья», - заключил он.