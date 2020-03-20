Елена Летучая рассказала, из-за чего последний раз плакала

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20 марта 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото из соцсетей, Instagram elenapegas

Елена Летучая поделилась, что она довольно ранимая натура, несмотря на свой экранный образ. Телеведущая вспомнила, из-за чего она последний раз плакала.

«Последний раз я плакала, наверное, когда смотрела видео о том, что законно разрешили вольерную охоту. Я увидела животных, представила, как они мучаются в вольерах. Я всегда остро реагирую на какие-то живодерские истории. Не могу понять, как человек может быть таким жестоким по отношению и к человеку, и к животному», - рассказала в интервью «Телепрограмме» Летучая.

Елена утверждает: тот образ, который мы видим в прессе и на экране — это защитный кокон.

«Я легко плачу. Ужасно плаксива, когда смотрю соответствующее кино. Например, каждый раз, когда смотрю «Дневник памяти», я рыдаю. Вот сами и оценивайте, насколько я плаксивая», - делится женщина.

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