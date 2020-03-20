Шнуров назвал Жириновского «старым клоуном»

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20 марта 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: Сергей Шнуров, Михаил Фролов /globallookpress.com

Известный российский музыкант Сергей Шнуров раскритиковал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который призвал всех «певцов, парикмахеров и банщиков» заниматься своими прямыми обязанностями.

«Был подъем, теперь пошёл на спад. / Понимая то, что время его вышло/ Старый клоун шутит невпопад. /И гримасой испугать всех хочет, /Но выходит жалостно и жалко», - высказал в шуточной форме Шнуров в своем блоге.

При этом исполнитель сравнил речь Жириновского с «восстанием тени из прошлого века» и отметил, что депутат пытается показать «маленькое жалко».

Ранее в адрес творчества Сергея Шнурова негативно высказался писатель Захар Прилепин.