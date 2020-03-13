Прилепин раскритиковал творчество Шнурова: «Его песни забудут через пять лет»

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13 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: Захар Прилепин, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Писатель и руководитель партии «За правду!» Захар Прилепин высказался негативно в отношении творчества музыканта Сергея Шнурова. Известно, что популярный рокер ведет блог в Instagram, комментируя в стихах общественно-политические проблемы.

Прилепин назвал Шнурова «социопатом», а его стихи - «нескладухами для необразованных людей». При этом писатель считает, что своими провокационными постами исполнитель «насилует» отечественный шоу-бизнес, являясь его частью. Кроме того, Прилепин заметил, что у музыканта нет собственной системы взглядов, пишет URA.RU.

«Сейчас Сережа Шнуров замолчит - через три месяца все забудут про его стихи, а через пять лет забудут про его песни», - пояснил писатель, отметив, что его стихи плохо написаны и лишены глубины.

Ранее Шнуров посвятил ироничное стихотворение получившему распространение в мире новому коронавирусу.