Прилепин раскритиковал творчество Шнурова: «Его песни забудут через пять лет»

Писатель и руководитель партии «За правду!» Захар Прилепин высказался негативно в отношении творчества музыканта Сергея Шнурова. Известно, что популярный рокер ведет блог в Instagram, комментируя в стихах общественно-политические проблемы.
Прилепин назвал Шнурова «социопатом», а его стихи - «нескладухами для необразованных людей». При этом писатель считает, что своими провокационными постами исполнитель «насилует» отечественный шоу-бизнес, являясь его частью. Кроме того, Прилепин заметил, что у музыканта нет собственной системы взглядов, пишет URA.RU.
«Сейчас Сережа Шнуров замолчит - через три месяца все забудут про его стихи, а через пять лет забудут про его песни», - пояснил писатель, отметив, что его стихи плохо написаны и лишены глубины.
Ранее Шнуров посвятил ироничное стихотворение получившему распространение в мире новому коронавирусу.