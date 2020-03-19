Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Сергей Зверев рассказал, чем займется на карантине

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Сергей Зверев рассказал, чем займется на карантине
фото: instagram

Жители России из-за коронавируса массово скупают гречку и туалетную бумагу, многие прилавки давно опустели. Эта ситуация насторожила и шоумена Сергея Зверева.

«Я только что приехал с Байкала и обратил внимание, что в ближайшем от меня магазине, где я всегда покупаю продукты, полностью исчезли все крупы, рис, гречка, консервы. Нет даже туалетной бумаги. Я какие-то продукты тоже купил на всякий случай, которые дольше хранятся. У людей паника, страх и все деньги, что у них есть, они тратят на продукты. На меня тоже повлиял коронавирус, я сократил посещение людных мест. И за время моего путешествия сильно захламилась квартира. Если введут карантин, я займусь уборкой», - рассказал Сергей Зверев. 

 

 

 

 

 

 

СЕ

В мире

Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

В Китае Чжан Синьмин, глава Национального центра по развитию биотехнологии, сообщил о применении для лечения пневмонии у пациентов с диагнозом коронавирус COVID-19 противогриппозного лекарства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью