Сергей Зверев рассказал, чем займется на карантине

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19 марта 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: instagram

Жители России из-за коронавируса массово скупают гречку и туалетную бумагу, многие прилавки давно опустели. Эта ситуация насторожила и шоумена Сергея Зверева.

«Я только что приехал с Байкала и обратил внимание, что в ближайшем от меня магазине, где я всегда покупаю продукты, полностью исчезли все крупы, рис, гречка, консервы. Нет даже туалетной бумаги. Я какие-то продукты тоже купил на всякий случай, которые дольше хранятся. У людей паника, страх и все деньги, что у них есть, они тратят на продукты. На меня тоже повлиял коронавирус, я сократил посещение людных мест. И за время моего путешествия сильно захламилась квартира. Если введут карантин, я займусь уборкой», - рассказал Сергей Зверев.

