В Сети обсуждают резко помолодевшую Долину

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19 марта 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Сети активно обсуждают новый образ Ларисы Долиной. 65-летняя Народная артистка РФ выглядит значительно моложе своих лет. «Ларисе Александровне тут будто 35», - восхитились поклонники певицы.

Фотографию Долиной опубликовала стилист Наталья. На снимке исполнительница с выпрямленными волосами, одета в белую блузку и темный брючный костюм. «В нынешней ситуации съёмки немноголюдны ! Не больше 50 человек ! Зато мы как обычно красивые и стройные !» - подписала стилист.

Поклонники артистки оценили перемены в образе. Многие из них отметили, что певица выглядит очень молодо и свежо. «Выглядит бомбически!!!!!» - оценили снимок комментаторы.