Новый сезон «Друзей» задерживается из-за коронавируса

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19 марта 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: кадр из сериала "Друзья"

Любимый многими сериал «Друзья» в этом году должен получить новый сезон, однако съемки продолжения истории о шести друзьях пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что сериал должен был помочь в продвижении нового сервиса от НВО, однако из-за высоких рисков заражения даты пришлось сдвинуть. Съемки нового сезона «Друзей» перенесли на два месяца – теперь они пройдут в мае, передаёт Мир24.

Актерский состав останется прежним: зрители вновь встретятся с Рейчел, Моникой, Фиби, Джо, Россом и Чендлером. Каждый актер получит за работу по 2,5 миллиона долларов.