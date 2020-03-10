СМИ: звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева покинула проект

Кравченко, играющая в сериале роль Валентины Будько, уточнила, что не знает деталей ухода Артемьевой из проекта, но зметила, что это "из-за денег".

Напомним, Людмила Артемьева на протяжении семи сезонов исполняла в " Сватах " роль Ольги Николаевны Ковалевой. Зрители полюбили ее героиню за чувство юмора и харизму.