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СМИ: звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева покинула проект

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

СМИ: звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева покинула проект
Людмила Артемьева, Natalya Loginova/Russian Look
Знаменитая актриса, звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева покинула проект. Согласно последней информации, предоставленной ее коллегой Татьяной Кравченко, артистка отказалась сниматься в новом сезоне.
 
Кравченко, играющая в сериале роль Валентины Будько, уточнила, что не знает деталей ухода Артемьевой из проекта, но зметила, что это "из-за денег".
 
Напомним, Людмила Артемьева на протяжении семи сезонов исполняла в "Сватах" роль Ольги Николаевны Ковалевой. Зрители полюбили ее героиню за чувство юмора и харизму.
ЕТ

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