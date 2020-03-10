//Культура 13+
СМИ: звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева покинула проект
10 марта 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник
//Культура 13+
10 марта 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Олег Фочкин
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Елена Середа
Владимир Зыков
Илья Голубев
Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак утром во вторник, 10 марта, в рамках разговора с журналистами рассказал, какое время займет…
В мире
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет выгодно лишь спекулянтам.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике…
Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся…
В начале недели турецкие СМИ вынесли в свои заголовки слова Владимира…
Актриса и благотворительница Чулпан Хаматова представила публике…
Все великие открытия так или иначе были связаны с водным транспортом…
20 февраля с подачи ООН мир отмечал поразительный праздник – Всемирный…
Вопрос, который не оставил равнодушными жителей Центральной России
После выхода материала «Науку сделать пылью» («АН» №6 от 19.02.2020)…
Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность…
Вспышку коронавируса COVID-2019 спровоцировали в мире Соединенные Штаты. Соответствующую версию в разговоре с журналистами озвучил Александр Собянин…
Это информация пришла несколько минут назад. Ее передала мне латвийский публицист Алла Березовская. Родственница моей коллеги уже давно живет в Италии…
Руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин сообщил, что мошенники придумали новый способ кражи денег в интернете…
Не секрет, что женщины ждут на 8 марта подарков и приятных сюрпризов. Юлия Ковальчук показала в Instagram самый лучший презент, который она получила…
Во вторник, 10 марта, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву. Об этом заявил…
Чего только в Африке не происходило за всю историю человечества. Лихорадки, малярии, эпидемии чумы и прочие тяжёлые заболевания. Возьмём хотя бы недавнюю Эболу, нещадно…
В Испании ситуация с распространением эпидемии по-прежнему не улучшается. Дело дошло до того, что даже Сальвадор уже ограничил въезд на свои территории из этого…
На территории четырех российских регионов в ближайшие дни прогнозируется лавинная опасность. Соответствующую информацию днем во вторник, 10 марта, предоставили…
Политика
В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…
Знаменитая актриса, звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева покинула проект. Согласно последней информации, предоставленной ее коллегой Татьяной Кравченко, артистка…
Общество
В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…
Учёные считают, что потепление связано с увеличением объёма углекислого газа в атмосфере. Однако это является не единственной причиной. Океаны, которые омывают Россию…
Общество
Зима в этом году в России выдалась необычайно теплой, что заставило многих из нас вспомнить о возможном глобальном потеплении и о неразрывно связанных с этим явлением…
Соединенные Штаты своими действиями провоцируют новый глобальный конфликт. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Собянин, представитель Фонда культурного…
Общество
В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…
Телеведущая Маша Малиновская во вторник сообщила своим поклонникам хорошую новость. Согласно последней информации, мама 39-летней знаменитости Марина Владимировна недавно…
Происшествия
В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…
Утром 9 марта стало известно, что Россия отвергла новое соглашение ОПЕК+. Бумаги российских компаний обвалились в первые часы торгов на Лондонской бирже на 26%. Акции…
Общество
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…
Решение правительства РФ о выделении одного миллиарда рублей на поощрение медицинских работников за диагностику онкологии обосновано остротой проблемы.
Следственный комитет Москвы начал проверку из-за фейков о коронавирусе. Пятого марта СКР зарегистрировал материалы проверки сразу по двум статьям УК РФ: «Сокрытие…
Всемирно известный итальянский модельер и бизнесмен Джорджо Армани пожертвовал больницам Италии 1,4 миллиона долларов. Согласно последней информации, средства выделены…
На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина. Соответствующую информацию предоставили сотрудники…
Количество заболевших коронавирусов в мире достигло 114 457 человек. Погибли – 4 026 инфицированных. Выздоровели – 64 018. В России на сегодня зафиксировано 20 случаев…
Мощный пожар произошел 9 марта в Коми. Известно, что загорелась комната в жилом доме. Пенсионер, который был внутри, отравился угарным газом.
Противостоянию серьёзной эпидемии в некоторых государствах мешают демократические права и принципы. Даже при наличии качественной медицины не все страны способны…
В мире
Накануне принц Гарри и Меган Маркл в последний раз вышли в свет в статусе королевских особ. Герцогиня Кэтрин во время церковной службы в Вестминстерском аббатстве…
Наталья Скоморохова окончила Театральный институт им. Щукина. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Невидимки», «Физика или химия», «Восьмидесятые»…
Елена Смирнова, врач, специализирующаяся на проктологии, назвала простые способы предотвращения образования раковой опухоли в кишечнике. Советы специалиста приведены…
Общество
В ведомстве говорят, что некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории РФ.
Преступники придумали новый способ хищения денежных средств с банковских счетов россиян. В Министерстве внутренних дел РФ предупредили, что преступники создают копию…
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко во вторник, 10 марта, оценил ситуацию…
В Иркутске полиция проводит проверку по факту учиненного покупательницей погрома в аптеке. Ранее в соцсетях появилась информация, согласно которой женщина ворвалась…
В одной из московских школ нашли тело охранника с ножевыми ранениями. Согласно последней информации, смертельные удары острым предметом мужчине нанесла женщина в минувшее…
Названы две легенды, которыми может воспользоваться бывший президент Украины Петр Порошенко, чтобы сбежать из страны. Данной теме посвящен материал, появившийся…
Со вторника, 10 марта, Центробанк принимает новые меры для поддержки рубля и финансового рынка. ЦБ начинает "упреждающую" продажу иностранной валюты на внутреннем рынке…
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Ненецкому автономному округу Евгений Солонович повесился в своей квартире в ночь на 8 марта…
Госдума посвятит первый рабочий день недели обсуждению поправок к основному закону страны. Уже розданы материалы ко второму чтению.
Задумали наши либералы протащить в Конституцию РФ светского государства напоминание о наличии Бога. При этом они делали ссылку, что в гимне уже есть о нём упоминание…
Происшествия
В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Кондрово. Мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, а также угрозе убийства.
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области. Пьяный водитель сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая ребенка.
Женщину еще в аэропорту уведомили, что ей придется находиться под медицинским наблюдением две недели. К ней приходят терапевты и полиция, но она никому не открывает двери…
Мужчина за рулем "ВАЗ-2114" сбил трех пешеходов на проезжей части в Ростове-на-Дону. Согласно последней информации управления ГИБДД по Ростовской области, один человек…
Двое полицейских из Карачаево‑Черкессии получили по пять и шесть лет строгого режима за кражу стада коров и избиение пастуха. Следствие длилось аж с 2013 года и только…
Группа медиков из Сингапура провела исследование и выявила новые симптомы заболевания, которое вызывает коронавирус нового типа. В настоящий момент эта болезнь…
Шоу-бизнес
Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что…
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщение о том…
Общество
Ранее предложенная формулировка о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», оказалась не самой удачной, и предлагается ее скорректировать.
Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов назвал три страны, которые занимаются созданием биологических вирусов. Он не просто уверен…
В Госдуме РФ спрогнозировали, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса. По данному вопросу высказался Константин Затулин, член парламентского комитета по делам…
Королевство Саудовская Аравия со ссылкой на влияние эпидемии нового коронавируса на низкий спрос на рынках нефти предложило другим членам ОПЕК+ продлить срок действия…
В Екатеринбурге на женщину и двух маленьких детей в минувший понедельник, 9 марта, упала глыба льда. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники СУСК…
Общество
Роспотребнадзор всегда дает "дельные советы". Например, сейчас оно посоветовало россиянам не ездить в транспорте в час пик, а также рекомендовало воздержаться…