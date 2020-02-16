А был ли конфликт у актеров сериала

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16 февраля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Ф. Добронравов, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Съемки сериала "Сваты" идут в Белоруссии. В сериале снимаются Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко. В фильме они супруги Будько. Поклонники "Сватов" ждут новых серий. В интернете появляются слухи, кто из актёров больше не будет сниматься в сериале.

Фёдор Добронравов опроверг версии, что в "Сватах" отказался сниматься актёр Николай Добронравов. "Это полный бред", - сказал Добронравов. Предположения зрителей "Сватов" о конфликте с Анатолием Васильевым он тоже ответил: "Это тоже неправда". По мнению "Ивана Будько", "люди от безделья сочиняют какие-то странные истории.

Добронравов сказал, что когда Васильев не снимался в "Сватах", у него были съёмки в каком-то фильме, более важном для него.

Народный артист России Анатолий Васильев также подтвердил отсутствие конфликта с коллегой. По его словам, они с Добронравовым друзья.