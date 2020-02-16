А был ли конфликт у актеров сериала

Съемки сериала "Сваты" идут в Белоруссии. В сериале снимаются Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко. В фильме они супруги Будько. Поклонники "Сватов" ждут новых серий. В интернете появляются слухи, кто из актёров больше не будет сниматься в сериале.
Фёдор Добронравов опроверг версии, что в "Сватах" отказался сниматься актёр Николай Добронравов. "Это полный бред", - сказал Добронравов. Предположения зрителей "Сватов" о конфликте с Анатолием Васильевым он тоже ответил: "Это тоже неправда". По мнению "Ивана Будько", "люди от безделья сочиняют какие-то странные истории.
Добронравов сказал, что когда Васильев не снимался в "Сватах", у него были съёмки в каком-то фильме, более важном для него.
Народный артист России Анатолий Васильев также подтвердил отсутствие конфликта с коллегой. По его словам, они с Добронравовым друзья.