Грачевский рассказал, как молодая жена поздравила его с 71-летием

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский отпраздновал своё 71-летие. Он рассказал, как его поздравила молодая жена Екатерина, которая находится на восьмом месяце беременности.
Супруга Грачевского 35-летняя актриса Екатерина Белоцерковская решила порадовать мужа и украсить дом розово-фиолетовыми воздушными шарами с Минни Маус. Также она преподнесла мужу праздничный торт со свечами.
«Вот так, потрясающе красиво, моя жена Катюша поздравила меня с днем рождения! До слез растрогала! Спасибо! Моя любовь!» - поделился с подписчиками в соцсети радостью Грачевский.