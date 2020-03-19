Грачевский рассказал, как молодая жена поздравила его с 71-летием

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19 марта 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский отпраздновал своё 71-летие. Он рассказал, как его поздравила молодая жена Екатерина, которая находится на восьмом месяце беременности.

Супруга Грачевского 35-летняя актриса Екатерина Белоцерковская решила порадовать мужа и украсить дом розово-фиолетовыми воздушными шарами с Минни Маус. Также она преподнесла мужу праздничный торт со свечами.

«Вот так, потрясающе красиво, моя жена Катюша поздравила меня с днем рождения! До слез растрогала! Спасибо! Моя любовь!» - поделился с подписчиками в соцсети радостью Грачевский.