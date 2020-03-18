Звёзды тоже люди: знаменитости, которые заразились коронавирусом

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18 марта 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

знаменитости и каронавирус

Коронавирусная инфекция или её официальное название – COVID-19 не щадит никого. Среди знаменитостей, которые заболели коронавирусом есть обладатели Оскара, “девушка Бонда”, политические деятели, спортивный тренер и секс-символ Великобритании.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Первые звезды Голливуда, у которых обнаружили коронавирус. Супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон находились в Австралии на съёмках, именно там они почувствовали недомогание и обратились в больницу. Получил положительный результат на вирус Хэнкса и его жену поместили на 5-ти дневный карантин, после лечебного курса их направили выздоравливать домой.

Ольга Куриленко

Украинско-французская актриса несколько дней чувствовала ухудшение состояния и слабость. Позже “девушка Бонда” сделала пост на своей официальной странице в социальной сети Instagram: «Температура и слабость – мои основные симптомы». Получив результаты анализа на COVID-19, голливудская звезда отправилась на лечение и карантин, но не в больницу, а домой, поскольку на данный момент все медицинские учреждения переполнены.

Кристофер Хивью

Норвежский киноактёр, наиболее известный по роли Тормунда Великаньей Смерти из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом на съемках второго сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. На данный момент выпускник Российского университета театрального искусства (ГИТИС) с семьей находится в самоизоляции, чтобы не передать вирус другим.

Идрис Эльба

47-летний британский киноактер подтвердил, что получил положительный результат теста на COVID-19, но примечательно то, что у актёра нет никаких симптомов заболевания, он чувствует себя прекрасно. В целях безопасности Идрис отменил все съёмки и изолировался. Он не хочет стать распространителем тяжелого заболевания.

Софи Греугар-Трюдо

Супруга 23-его канадского премьер-министра Джастина Трюдо почувствовала недомогание, когда вернулась из Лондона, у неё поднялась температура и ухудшилось общее состояние. Софи проходит лечение и находится в изоляции от мужа и близких. Первые симптомы коронавируса у её супруга, Джастина Трюдо, не обнаружились, также он подтвердил, что чист и находится в самоизоляции в целях профилактики.

Микель Артета

Главный футбольный тренер лондонского «Арсенала» также стал жертвой коронавируса. Состояние Микеля не критическое – небольшая температура и головная боль. Его жена, Лорена Берналь, уверяет всех фанатов тренера, что в скором времени он поправится и вернется к своим подопечным.

Руди Гобер

Французский профессиональный баскетболист с самого начала не верил в опасность распространения COVID-19, но сам заразился коронавирусом и теперь находится в изоляции под наблюдением медицинского персонала. Также спортсмен извинился перед обществом, что насмехался над всеобщей тревогой. Теперь он призывает быть всех аккуратнее, чаще обрабатывать руки антисептиками и меньше времени проводить в общественных местах.

Безусловно пандемия коронавируса – главная проблема сегодняшнего дня. Впадать в панику не стоит, но и отказываться от элементарных средств предотвращения распространения заболевания нельзя: надевайся медицинские маски на улице, старайтесь меньше находиться в общественных местах и тщательнее мойте руки.