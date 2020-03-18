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Иосиф Пригожин поделился мнением о карантине: «Я к такому был готов еще пять лет назад»

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Иосиф Пригожин поделился мнением о карантине: «Я к такому был готов еще пять лет назад»
фото: Иосиф Пригожин, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, какие меры приминает, чтобы обезопасить себя и свою семью из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. Однако супруг певицы Валерии считает, что нужно добровольно сесть на карантин и выходить на улицу по необходимости, сообщает kp.ru.

«Главное отнестись к этому ответственно. Добровольно посадить себя на карантин - и появляться где-то, действительно, лишь по необходимости … Мы находимся в новых предложенных обстоятельствах. У меня Валерия, например, занимается спортом онлайн. И занимается с педагогами вокалом онлайн … мы проводим дома время», - поделился продюсер.

Кроме того, Пригожин отметил, что уже давно живет в «виртуальном офисе». По его словам, они уже успели написать «шедевральную песню» с одним известным композитором. При этом продюсер отметил, что еще пять лет назад подозревал что-то неладное.

«Я к такому был готов еще пять лет назад. Не к коронавирусу - а к тому, что подобное может случиться … я предупреждал, что наступит день, когда все остановится. Главное -чтобы ракеты над головами не полетели … И практически подготовлен на какой-то период времени - чтобы быть взаперти», - высказал он.

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