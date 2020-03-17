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Сергей Жуков рассказал о карантине после зарубежной поездки

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Сергей Жуков рассказал о карантине после зарубежной поездки
фото: Сергей Жуков, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский исполнитель и солит группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков оценил меры, принятые правительством, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России. По его словам, он сам поместил своих детей на карантин после поездки в Таиланд и призвал местных жителей соблюдать введенные меры.

«И я считаю это правильным. Рисковать ни к чему. В других странах счет заболевших идет на тысячи, а у нас – в сотни раз меньше», - пояснил певец порталу teleprogramma.pro.

Жуков отметил, что в аэропортах действительно дежурят врачи и проверяют всех пассажиров. Исполнитель добавил, что самоизоляция позволила ему с супругой точно убедиться, что у его детей нет никакого вируса. При этом он полностью одобряет все принятые меры и считает, что в данной ситуации важен контроль, чтобы она не усугубилась. Кроме того, он уверен, что вернувшиеся из Италии, Испании, Германии, Франции и пр. стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией должны обязательно пройти все обследования и отправиться на карантин.

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БА

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