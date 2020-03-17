Джаред Лето вышел из пустыни после долгой медитации и узнал о пандемии коронавируса

Всемирно известный американский актер и музыкант Джаред Лето признался, что был шокирован, когда вышел из пустыни после двенадцатидневной медитации и узнал о пандемии коронавируса нового типа.

Лето был изолирован от мира в течение почти двух недель – у него не было при себе ни телефона, ни компьютера. Именно поэтому артист не знал, что происходит на планете.