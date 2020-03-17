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Джаред Лето вышел из пустыни после долгой медитации и узнал о пандемии коронавируса

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Джаред Лето вышел из пустыни после долгой медитации и узнал о пандемии коронавируса
Джаред Лето, face to face/Instagram
Всемирно известный американский актер и музыкант Джаред Лето признался, что был шокирован, когда вышел из пустыни после двенадцатидневной медитации и узнал о пандемии коронавируса нового типа.
 
Лето был изолирован от мира в течение почти двух недель – у него не было при себе ни телефона, ни компьютера. Именно поэтому артист не знал, что происходит на планете.
 
Джаред подчеркнул, что вчера он покинул пустыню и попал в совершенно другой мир, который "изменился навсегда". Музыкант и актер выразил надежду на то, что со всеми его близкими и друзьями в разных странах все в порядке. "Всем позитива. Берегите себя", – подчеркнул Лето.
 
 
 
 
 
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Публикация от JARED LETO (@jaredleto)16 Мар 2020 в 10:26 PDT

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