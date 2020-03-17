Лариса Вербицкая рассказала, как ей удается выглядеть на 20 лет моложе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

17 марта 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

телеведущая Лариса Вербицкая, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая российская телеведущая и диктор Лариса Вербицкая, которой в ноябре прошлого года исполнилось 60 лет, рассказала поклонникам, как ей удается выглядеть минимум на двадцать лет моложе.

Вербицкая подчеркнула, что старается уделять максимум внимания проблемным областям – локтям и коленям. По мнению телеведущей, именно эти зоны быстрее стареют, так как кожа на них растягивается и грубеет. Знаменитость призналась, что 1-2 раза в неделю делает скрабирование данных участков и регулярно наносит на них крем.

Также Лариса Вербицкая порекомендовала не пренебрегать походами к косметологу и подбирать процедуры индивидуально. Своими любимыми женщина назвала лазерную шлифовку, игольчатый радиолифтинг, биоревитализацию для быстрого увлажнения тканей в сочетании с аминокислотами и витаминами, а также инъекции коллагеностимуляторов.