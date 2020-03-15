Лариса Вербицкая рассказала, как заботиться об иммунитете

Лариса Вербицкая в соцсети поделилась с подписчиками своим способом укрепления иммунитета. 60-летняя телеведущая призналась, что в период распространения коронавирусной инфекции старается больше заботиться о здоровье.
«Наивная! Зашла в аптеку купить маски. Ответ- масок НЕТ и не было, не привозят. Противовирусный спрей тоже отсутствует, было три флакона, давно продали», - поделилась звезда с подписчиками. Она рассказала, что, не найдя в аптеке необходимых лекарств, решила отправиться в спортзал на тренировку. Телеведущая заявила, что таким образом собралась укреплять иммунитет.